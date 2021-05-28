Швеция победила Великобританию

Шведы взлетели с последнего места группы А в зону плей-офф

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Сборная Швеции по хоккею оказалась сильнее соперников из команды Великобритании в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею в Риге.

Встреча завершилась со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу Швеции.

Победу Швеции принес дубль Марио Кемпе (33-я и 53-я минуты), а также шайбы Маркуса Серенсена (16-я минута, в большинстве) и Джонатана Пудаса (28). В составе сборной Великобритании отличился Лиэм Кирк (8).

Швеция и Великобритания выступают в группе A, где также играет сборная России. Великобританию российская команда обыграла со счетом 7:1. Против шведов сборная России сыграет 31 мая.

Швеция занимает четвертую строчку в группе, набрав 6 очков. На 3 очка ее опережает тройка лидеров группы - Россия, Словакия и Швейцария. Великобритания, в активе которой 4 балла, делит последнее место со сборной Белоруссии.

Чемпионат мира проходит с 21 мая по 6 июня.