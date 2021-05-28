Сборная Канады обыграла Казахстан

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Канады одержали победу над соперниками из команды Казахстана в матче чемпионата мира в Риге.

Результат встречи - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) в пользу канадской команды.

Счет открыл канадец Эндрю Манджапене, реализовавший большинство на 7-й минуте. На 22-й минуте Адам Энрике удвоил преимущество сборной Канады. Казахстан смог сравнять счёт благодаря точным броскам Никиты Михайлиса, который оформил дубль (25 и 42). Победу Канаде принесла шайба Кола Перфетти (48). Окончательный результат установил канадец Коннор Браун, забросивший в пустые ворота (60).

Канада имеет в активе 6 очков и занимает шестое место в таблице группы B. Казахстан идет пятым, опережая канадцев на одно очко. Лидирует в группе сборная Финляндии, у неё 10 очков.

Чемпионат мира проходит с 21 мая по 6 июня.