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Сборная Канады обыграла Казахстан

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Канады одержали победу над соперниками из команды Казахстана в матче чемпионата мира в Риге.

Результат встречи - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) в пользу канадской команды.

Счет открыл канадец Эндрю Манджапене, реализовавший большинство на 7-й минуте. На 22-й минуте Адам Энрике удвоил преимущество сборной Канады. Казахстан смог сравнять счёт благодаря точным броскам Никиты Михайлиса, который оформил дубль (25 и 42). Победу Канаде принесла шайба Кола Перфетти (48). Окончательный результат установил канадец Коннор Браун, забросивший в пустые ворота (60).

Канада имеет в активе 6 очков и занимает шестое место в таблице группы B. Казахстан идет пятым, опережая канадцев на одно очко. Лидирует в группе сборная Финляндии, у неё 10 очков.

Чемпионат мира проходит с 21 мая по 6 июня.

Самые грубые игроки ЧМ

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Словак Мислав Росандич (справа) в четырех матчах заработал 27 минут штрафа, в том числе - 5+20 (матч-штраф, до конца игры) во встрече со ШвейцариейСловаку Кристиану Поспишилу по ходу турнира успели выписать 27 минут штрафа. В матче против Швейцарии он заработал матч-штраф (5+20 минут).Белорус Никита Комаров (слева) заработал 5+20 минут штрафа в матче первого тура против Словакии, с тех пор больше не удалялся. Но остался среди "лидеров"-штрафников: 25 минутНемец Йонас Мюллер (слева), 25 минут. Не рассчитал свои эмоции в матче с Италией: в итоге досрочно завершил игру, заработав матч-штраф (5+20).Немец Корбиниан Хольцер (№5). На его счету пока 18 минут штрафа. Один раз - в игре с Канадой - его удалили на 10 минут, четыре раза в разных матчах - на 2.Итальянец Стефано Джилиати (справа) отметился грубой игрой в матче с немцами, за что был удален на 10 минут. Всего он заработал 14 минут штрафа.Норвежец Эмиль Лиллеберг (справа) в матче с Германией был удален на 10 минут и один раз отделался малым штрафом. Таким образом, он накопил удалений на 12 минут.Латвиец Роналдс Кениньш (справа) не сдержался в игре с Италией, его грубое нарушение привело к 10-минутному штрафу. С учетом также малого штрафа он заработал 12 минут.Канадец Макс Комтуа является серийным штрафником. Уже пять раз его удаляли на 2 минуты, число штрафных минут достигло 10. Доставалось, однако (судя по лицу), и ему.
Словак Мислав Росандич (справа) в четырех матчах заработал 27 минут штрафа, в том числе - 5+20 (матч-штраф, до конца игры) во встрече со Швейцарией
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