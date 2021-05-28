Сборная Дании победила Белоруссию

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Дании оказались сильнее соперников из Белоруссии в матче чемпионата мира по хоккею в Риге.

Результат встречи - 5:2 (1:1, 0:1, 4:0) в пользу команды Дании.

Победу датчанам принесли голы Николая Мейера (6-я минута, в большинстве), Маттиаса Асперупа (45), Матиаса Фрома (48), Маркуса Лауридсена (50) и Александра Тру (53). Белоруссия ответила голами Артёма Демкова (3) и Михаила Стефановича (31, в большинстве).

Белоруссия и Дания выступают в группе A, где также играет сборная России. Датчан российская команда обыграла со счётом 3:0. С Белоруссией россияне сыграют 1 июня.

Дания занимает четвертое место в группе, набрав 8 очков. В группе лидерство делят Россия, Словакия и Швейцария, у них по 9 очков. Белоруссиия идет на седьмом месте, имея в активе 4 очка.

Чемпионат мира проходит с 21 мая по 6 июня.