ЧМ по хоккею 2021

спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
НовостиМатчиФотоОнлайныКоманды Весь спорт
Поиск
AНачало в 20:15Дания Дания5 : 2Белоруссия БелоруссияОконченподробнееBНачало в 20:15Латвия Латвия3 : 4БНорвегия НорвегияОконченподробнееAНачало в 16:15Швеция Швеция4 : 1Великобритания ВеликобританияОконченподробнееBНачало в 16:15Казахстан Казахстан2 : 4Канада КанадаОконченподробнее

Сборная Дании победила Белоруссию

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Дании оказались сильнее соперников из Белоруссии в матче чемпионата мира по хоккею в Риге.

Результат встречи - 5:2 (1:1, 0:1, 4:0) в пользу команды Дании.

Победу датчанам принесли голы Николая Мейера (6-я минута, в большинстве), Маттиаса Асперупа (45), Матиаса Фрома (48), Маркуса Лауридсена (50) и Александра Тру (53). Белоруссия ответила голами Артёма Демкова (3) и Михаила Стефановича (31, в большинстве).

Белоруссия и Дания выступают в группе A, где также играет сборная России. Датчан российская команда обыграла со счётом 3:0. С Белоруссией россияне сыграют 1 июня.

Дания занимает четвертое место в группе, набрав 8 очков. В группе лидерство делят Россия, Словакия и Швейцария, у них по 9 очков. Белоруссиия идет на седьмом месте, имея в активе 4 очка.

Чемпионат мира проходит с 21 мая по 6 июня.

хоккей ЧМ по хоккею
Чемпионат Мира по хоккею 2021

Зрителей допустят на матчи ЧМ с 1 июня

Зрителей допустят на матчи ЧМ с 1 июня

Канада одержала первую победу после трех поражений на старте

Сборная Белоруссии проиграла Великобритании

Сборная России победила Данию

Сборная России победила Данию

Нестеров сыграет за сборную России против Дании в матче ЧМ по хоккею

Россия - Дания. Онлайн

Россия - Дания. Онлайн

"Вашингтон" не отпустил вратаря Самсонова в сборную России

ИИХФ сохранит флаг Белоруссии в Риге на время проведения ЧМ

Вслед за Латвией и США сборную Канады обыграла Германия

Белоруссия вышлет посла Латвии из-за замены белорусского флага в Риге

Фотогалереи

Самые грубые игроки ЧМ
9

Самые грубые игроки ЧМ

Первые матчи ЧМ-2021 по хоккею
10

Первые матчи ЧМ-2021 по хоккею

Прославленные хоккеисты сборных СССР и России
13

Прославленные хоккеисты сборных СССР и России

Игроки НХЛ в сборной России на ЧМ-2021
7

Игроки НХЛ в сборной России на ЧМ-2021

Новости спорта

ЦСКА проиграл "Анадолу Эфес" в полуфинале Евролиги

Футболист сборной России Мухин перешел из "Локомотива" в ЦСКА

Аллегри вновь возглавил "Ювентус"

Аллегри вновь возглавил "Ювентус"

Андреа Пирло покинул пост главного тренера "Ювентуса"

Андреа Пирло покинул пост главного тренера "Ювентуса"

Медики Токио рекомендовали продлить режим ЧП в столице ОИ из-за COVID-19

Зрителей допустят на матчи ЧМ с 1 июня

Зрителей допустят на матчи ЧМ с 1 июня

Шэннон Бриггс согласился выйти на бой с Владимиром Кличко

"Реал" расстался с Зиданом

"Реал" расстался с Зиданом

Японские врачи предупредили о риске появления "олимпийского" штамма COVID

Японские врачи предупредили о риске появления "олимпийского" штамма COVID

"Вильярреал" по пенальти выиграл у МЮ и стал победителем Лиги Европы

"Вильярреал" по пенальти выиграл у МЮ и стал победителем Лиги Европы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cowoi', p2: 'emwl', puid6: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsScroll');