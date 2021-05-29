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США выиграли у сборной Норвегии

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной США одержали победу над сборной Норвегии в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею, проходящем в Риге.

Игра завершилась с результатом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) в пользу команды США.

Счет в матче на 10-й минуте открыл игрок сборной США Конор Гарланд, реализовавший большинство. Вторую шайбу для американцев забросил Тэйг Томпсон (28). На 55-й минуте норвежец Тэйг Томпсон сократил отставание норвежцев.

Благодаря победе сборная США смогла выйти в лидеры группы B, набрав 12 очков, однако у отстающей на 2 очка Финляндии есть матч в запасе. Норвегия в шести сыгранных матчах набрала 5 очков и идет на седьмом месте в группе.

Норвегия потеряла шансы на выход в плей-офф, так как команде осталось сыграть в групповом этапе один матч, и она не сможет догнать сборную Германии, идущую на четвертой строчке и опережающую Норвегию на 4 очка.

Чемпионат мира проходит с 21 мая по 6 июня.

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