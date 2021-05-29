Сборная России победила Швейцарию

Она стала единоличным лидером группы А

Игрок сборной России Антон Бурдасов Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России нанесли поражение национальной команде Швейцарии в матче очередного тура группового этапа проходящего в Риге чемпионата мира.

Результат встречи – 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) в пользу сборной России.

Гол в составе сборной России провел Антон Бурдасов (36, в большинстве), Павел Карнаухов (51), Сергей Толчинский (53, 60 –в пустые ворота). В составе сборной Швейцарии на 9-й минуте отличился Нико Хишер.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

Сборная России набрала 12 очков и вышла на чистое первое место в группе А. Швейцария занимает второе место, у нее 9 баллов. По дополнительным показателям она опережает идущую третьей Словакию, у которой аналогичное число очков.

На групповом этапе сборной России осталось сыграть со Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня). В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из групп.

ЧМ-2021 в столице Латвии проходит с 21 мая по 6 июня.

Из-за санкций CAS, запрещающей россиянам играть на ЧМ с государственной символикой своей страны, отечественная команда выступает в Риге под флагом ОКР.

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