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Сборная России победила Швейцарию

Она стала единоличным лидером группы А

Сборная России победила Швейцарию
Игрок сборной России Антон Бурдасов
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России нанесли поражение национальной команде Швейцарии в матче очередного тура группового этапа проходящего в Риге чемпионата мира.

Результат встречи – 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) в пользу сборной России.

Гол в составе сборной России провел Антон Бурдасов (36, в большинстве), Павел Карнаухов (51), Сергей Толчинский (53, 60 –в пустые ворота). В составе сборной Швейцарии на 9-й минуте отличился Нико Хишер.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

Сборная России набрала 12 очков и вышла на чистое первое место в группе А. Швейцария занимает второе место, у нее 9 баллов. По дополнительным показателям она опережает идущую третьей Словакию, у которой аналогичное число очков.

На групповом этапе сборной России осталось сыграть со Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня). В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из групп.

ЧМ-2021 в столице Латвии проходит с 21 мая по 6 июня.

Из-за санкций CAS, запрещающей россиянам играть на ЧМ с государственной символикой своей страны, отечественная команда выступает в Риге под флагом ОКР.

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Словак Мислав Росандич (справа) в четырех матчах заработал 27 минут штрафа, в том числе - 5+20 (матч-штраф, до конца игры) во встрече со ШвейцариейСловаку Кристиану Поспишилу по ходу турнира успели выписать 27 минут штрафа. В матче против Швейцарии он заработал матч-штраф (5+20 минут).Белорус Никита Комаров (слева) заработал 5+20 минут штрафа в матче первого тура против Словакии, с тех пор больше не удалялся. Но остался среди "лидеров"-штрафников: 25 минутНемец Йонас Мюллер (слева), 25 минут. Не рассчитал свои эмоции в матче с Италией: в итоге досрочно завершил игру, заработав матч-штраф (5+20).Немец Корбиниан Хольцер (№5). На его счету пока 18 минут штрафа. Один раз - в игре с Канадой - его удалили на 10 минут, четыре раза в разных матчах - на 2.Итальянец Стефано Джилиати (справа) отметился грубой игрой в матче с немцами, за что был удален на 10 минут. Всего он заработал 14 минут штрафа.Норвежец Эмиль Лиллеберг (справа) в матче с Германией был удален на 10 минут и один раз отделался малым штрафом. Таким образом, он накопил удалений на 12 минут.Латвиец Роналдс Кениньш (справа) не сдержался в игре с Италией, его грубое нарушение привело к 10-минутному штрафу. С учетом также малого штрафа он заработал 12 минут.Канадец Макс Комтуа является серийным штрафником. Уже пять раз его удаляли на 2 минуты, число штрафных минут достигло 10. Доставалось, однако (судя по лицу), и ему.
Словак Мислав Росандич (справа) в четырех матчах заработал 27 минут штрафа, в том числе - 5+20 (матч-штраф, до конца игры) во встрече со Швейцарией
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