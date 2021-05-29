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Казахстан забросил 11 шайб Италии

Десять голов в исполнении обеих команд состоялось в третьем периоде

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Сборная Казахстана по хоккею обыграла соперников из команды Италии в матче проходящего в Риге чемпионата мира.

Результат встречи - 11:3 (1:0, 2:1, 8:2) в пользу сборной Казахстана.

Победу Казахстану принесли дубли Романа Старченко (3-я и 57-я минуты, обе - в большинстве) и Артёма Лихотникова (48 и 50), а также шайбы Егора Петухова (33), Евгения Рымарева (35), Никиты Михайлиса (42, в большинстве), Кертиса Волка (47, в большинстве), Кирилла Панюкова (55), Виктора Сведберга (58) и Егора Шалапова (60, в большинстве).

За Италию отличились Анджело Мичели (25), Петер Хохкофлер (42) и Алекс Петан (51).

Этот матч стал самым результативным на турнире. До этого больше всего шайб было заброшено в матче Германии и Италии, который закончился со счетом 9:4 в пользу Германии.

Казахстан занимает второе место в группе B, набрав 10 очков. Лидирует в группе Финляндия, также имеющая 10 очков, но сыгравшая на два матча меньше. Италия не набрала ни одного очка и замыкает таблицу группы на восьмом месте.

Чемпионат мира проходит с 21 мая по 6 июня.

Самые грубые игроки ЧМ

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Словак Мислав Росандич (справа) в четырех матчах заработал 27 минут штрафа, в том числе - 5+20 (матч-штраф, до конца игры) во встрече со ШвейцариейСловаку Кристиану Поспишилу по ходу турнира успели выписать 27 минут штрафа. В матче против Швейцарии он заработал матч-штраф (5+20 минут).Белорус Никита Комаров (слева) заработал 5+20 минут штрафа в матче первого тура против Словакии, с тех пор больше не удалялся. Но остался среди "лидеров"-штрафников: 25 минутНемец Йонас Мюллер (слева), 25 минут. Не рассчитал свои эмоции в матче с Италией: в итоге досрочно завершил игру, заработав матч-штраф (5+20).Немец Корбиниан Хольцер (№5). На его счету пока 18 минут штрафа. Один раз - в игре с Канадой - его удалили на 10 минут, четыре раза в разных матчах - на 2.Итальянец Стефано Джилиати (справа) отметился грубой игрой в матче с немцами, за что был удален на 10 минут. Всего он заработал 14 минут штрафа.Норвежец Эмиль Лиллеберг (справа) в матче с Германией был удален на 10 минут и один раз отделался малым штрафом. Таким образом, он накопил удалений на 12 минут.Латвиец Роналдс Кениньш (справа) не сдержался в игре с Италией, его грубое нарушение привело к 10-минутному штрафу. С учетом также малого штрафа он заработал 12 минут.Канадец Макс Комтуа является серийным штрафником. Уже пять раз его удаляли на 2 минуты, число штрафных минут достигло 10. Доставалось, однако (судя по лицу), и ему.
Словак Мислав Росандич (справа) в четырех матчах заработал 27 минут штрафа, в том числе - 5+20 (матч-штраф, до конца игры) во встрече со Швейцарией
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