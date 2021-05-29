Казахстан забросил 11 шайб Италии

Десять голов в исполнении обеих команд состоялось в третьем периоде

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Сборная Казахстана по хоккею обыграла соперников из команды Италии в матче проходящего в Риге чемпионата мира.

Результат встречи - 11:3 (1:0, 2:1, 8:2) в пользу сборной Казахстана.

Победу Казахстану принесли дубли Романа Старченко (3-я и 57-я минуты, обе - в большинстве) и Артёма Лихотникова (48 и 50), а также шайбы Егора Петухова (33), Евгения Рымарева (35), Никиты Михайлиса (42, в большинстве), Кертиса Волка (47, в большинстве), Кирилла Панюкова (55), Виктора Сведберга (58) и Егора Шалапова (60, в большинстве).

За Италию отличились Анджело Мичели (25), Петер Хохкофлер (42) и Алекс Петан (51).

Этот матч стал самым результативным на турнире. До этого больше всего шайб было заброшено в матче Германии и Италии, который закончился со счетом 9:4 в пользу Германии.

Казахстан занимает второе место в группе B, набрав 10 очков. Лидирует в группе Финляндия, также имеющая 10 очков, но сыгравшая на два матча меньше. Италия не набрала ни одного очка и замыкает таблицу группы на восьмом месте.

Чемпионат мира проходит с 21 мая по 6 июня.