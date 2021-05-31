Бобровский покинул карантин на ЧМ

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Вратарь сборной России по хоккею Сергей Бобровский завершил карантинный этап пребывания на чемпионате мира в Риге, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Вратарь Сергей Бобровский вышел с карантина#россиявмоемсердце — Хоккей России (@russiahockey) May 31, 2021

Голкипер "Флориды", завершившей сезон в Национальной хоккейной лиги, прибыл в Ригу по ходу чемпионата. Согласно регламенту, он должен был пройти трехдневный карантин, после этого еще три дня сдавать тесты на COVID-19. В случае отрицательного результата можно уже играть в матчах. В случае с Бобровским это произойдет не раньше 3 июня, когда пройдут матчи плей-офф (если сборная России туда пробьется).

В понедельник же сборная России играет со Швецией в предпоследнем своем групповом матче ЧМ. Для выхода в плей-офф команде Валерия Брагина достаточно не проиграть в основное время.

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