Россия сыграет со Швецией за место в плей-офф

Российским хоккеистам достаточно набрать один балл, шведским игрокам нужна строго победа

Россия сыграет со Швецией за место в плей-офф Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России в понедельник проведут очередной матч в рамках чемпионата мира в Риге, их соперником будет национальная команда Швеции.

По итогам этой игры российская команда, возглавляемая Валерием Брагиным, может досрочно (впереди ее ждет также матч с Белоруссией) оформить путевку в плей-офф. Для этого ей достаточно не проиграть сопернику в основное время, поскольку ей хватит и одного балла. Шведам нужно не менее трех.

Сейчас сборная России делит лидерство в группе А со сборными Швейцарии и Словакии – у всех по 12 очков. По дополнительным показателям россияне опережают словаков, но уступают швейцарцам.

Швеция, испытавшая серию неудач на старте и побывавшая в аутсайдерах, все же набрала ход и после победы над Словакией в воскресенье, вклинилась в первую четверку, дающую место в четвертьфинале.

К настоящему моменту шведы находятся на четвертом месте, набрав 9 очков. Позади нее из ближайших преследователей находятся Чехия и Дания (по 8), при этом чехи сыграли на матч меньше.

Россия впервые на чемпионате мира проведет игру в вечерней сессии, старт матча запланирован на 20:15 мск. Предыдущие матчи россияне начинали строго в 16:15. До матча россиян со шведами свою встречу проведут Чехия и Дания. Одна из них (а то и обе, если дело дойдет до овертайма или серии буллитов: здесь победителю дают 2 очка, проигравшему - 1) однозначно опередит Швецию. У обеих преимущества перед шведами по очным встречам.

Поэтому сборную Швеции в матче с Россией (для шведов он будет заключительным на групповом этапе) устроит только победа и только в основное время. Тогда шведы наберут 12 баллов, опередят Чехию или Данию (если до этого обе окажутся впереди, то обеих и опередят), а также догонят Швейцарию, Россию и Словакию. Но и этого может не хватить, многое будет зависеть и от матчей других команд на следующий день.

Россия в теории может не попасть в плей-офф, если 1 июня проиграет и Белоруссии в заключительном матче группового этапа. Но в это верится с трудом, поскольку сборная России – одна из самых стабильных участников турнира, тогда как Белоруссия с трудом набрала 4 очка, не сумев победить даже Великобританию. Правда белорусским хоккеистам ранее удалось выиграть у Швеции, но та победа так и осталась единственной. Тем более, сборную России уже на льду ждет подкрепление из НХЛ в лице защитника "Вашингтона" Дмитрия Орлова и нападающего "Сент-Луиса" Владимира Тарасенко.

В любом случае матч России против Швеции позиционируется как ключевой на групповой стадии, ожидается бескомпромиссная и зрелищная борьба. Помимо самой путевки в плей-офф, продолжается и победа за первое место в группе. Оно даст возможность сыграть со слабейшей из тех, кто пробьется в первую четверку группы В. В теории таким соперником может стать Канада, которая пока еще находится под угрозой вылета из ЧМ. В таком случае 1/4 финала обретет

Владимир Нардин

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