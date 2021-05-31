Орлов и Тарасенко вошли в состав сборной России на игру против Швеции

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов и нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко вошли в список игроков сборной России, которые примут участие в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), состав выглядит следующим образом:

вратари – Александр Самонов (Иван Бочаров);

полевые игроки (по звеньям) - Никита Нестеров – Никита Задоров, Константин Слепышев – Дмитрий Воронков – Михаил Григоренко; Владислав Гавриков – Иван Проворов, Сергей Толчинский – Павел Карнаухов – Александр Барабанов; Артем Зуб – Дмитрий Орлов, Антон Бурдасов – Иван Морозов – Владимир Тарасенко; Игорь Ожиганов, Артем Швец-Роговой – Владислав Каменев - Евгений Тимкин,Эмиль Галимов.

Состав на матч против шведов. Изучаем и готовимся смотреть — в 20:15 на Первом и на https://t.co/hVuJjUSFTb, в 01:15 на Матч ТВ

⠀#россиявмоемсердце pic.twitter.com/i7IBgy08sk — Хоккей России (@russiahockey) May 31, 2021

Матч пройдет в понедельник и стартует в 20:15 мск. За ходом игры можно проследить по текстовой трансляции "Интерфакса".

В настоящее время сборная России вместе с командами Швейцарии и Словакии входит в лидирующую тройку в группе А – по 12 очков. Россиянам для выхода в плей-офф достаточно не проиграть шведам в основное время. Для сборной Швеции, которая находится на шестом месте (9 очков) необходима только победа.