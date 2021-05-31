Россия - Швеция. Онлайн
Хоккеисты сборной России по итогам матча со шведами могут завоевать путевку в плей-офф
Матч начинается в 20:15 по московскому времени
Стартовый состав сборной России! Здесь есть анонсированное пополнение в лице защитника "Вашингтона" Дмитрия Орлова и нападающего "Сент-Луиса" Владимира Тарасенко.
Состав на матч против шведов. Изучаем и готовимся смотреть — в 20:15 на Первом и на https://t.co/hVuJjUSFTb, в 01:15 на Матч ТВ— Хоккей России (@russiahockey) May 31, 2021
⠀#россиявмоемсердце pic.twitter.com/i7IBgy08sk
Если Швеция побеждает нас в основное время, у четырех команд к следующей ночи будет по 12 очков. Я, конечно, люблю такие совпадения. Но не до такой же степени!
Ночью, перед тем, как лечь спать, я подготовил для вас разблюдовку. Если коротко: нашим достаточно набрать одно очко, шведам может не хватить и трех. Сопернику крайне важна победа в основное время. Вот это будет заруба!!!
Россия сыграет со Швецией за место в плей-офф— Интерфакс (@interfax_news) May 30, 2021
https://t.co/sx5HMo0Jm0
Трансляцию для вас традиционно проведу я, Владимир Нардин
Игра пройдет сегодня в Риге и стартует в 20:15 по московскому времени
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча чемпионата мира между сборными России и Швеции!
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея!