ЧМ по хоккею 2021

спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
НовостиМатчиФотоОнлайныКоманды Весь спорт
Поиск
AНачало в 20:15Россия Россия6 : 0Белоруссия БелоруссияОконченподробнееBНачало в 20:15Германия Германия2 : 1Латвия ЛатвияОконченподробнее

Канада вышла в плей-офф после победы Германии над Латвией

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Сборная Германии по хоккею обыграла соперников из Латвии в матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.

Результат встречи - 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) в пользу Германии.

Победу немцам принесли шайбы Джона Петерки (4-я минута) и Марселя Нёбельса (7). Латвия ответила точным броском Родриго Аболса (26).

Германия вышла в плей-офф турнира, заняв третье место в группе B и набрав 12 очков. Канада вышла в следующий раунд с четвертого места (10 очков). Латвия заняла в группе пятое место, имея в активе 9 очков, и не пробилась в плей-офф.

Самые грубые игроки ЧМ

9
Словак Мислав Росандич (справа) в четырех матчах заработал 27 минут штрафа, в том числе - 5+20 (матч-штраф, до конца игры) во встрече со ШвейцариейСловаку Кристиану Поспишилу по ходу турнира успели выписать 27 минут штрафа. В матче против Швейцарии он заработал матч-штраф (5+20 минут).Белорус Никита Комаров (слева) заработал 5+20 минут штрафа в матче первого тура против Словакии, с тех пор больше не удалялся. Но остался среди "лидеров"-штрафников: 25 минутНемец Йонас Мюллер (слева), 25 минут. Не рассчитал свои эмоции в матче с Италией: в итоге досрочно завершил игру, заработав матч-штраф (5+20).Немец Корбиниан Хольцер (№5). На его счету пока 18 минут штрафа. Один раз - в игре с Канадой - его удалили на 10 минут, четыре раза в разных матчах - на 2.Итальянец Стефано Джилиати (справа) отметился грубой игрой в матче с немцами, за что был удален на 10 минут. Всего он заработал 14 минут штрафа.Норвежец Эмиль Лиллеберг (справа) в матче с Германией был удален на 10 минут и один раз отделался малым штрафом. Таким образом, он накопил удалений на 12 минут.Латвиец Роналдс Кениньш (справа) не сдержался в игре с Италией, его грубое нарушение привело к 10-минутному штрафу. С учетом также малого штрафа он заработал 12 минут.Канадец Макс Комтуа является серийным штрафником. Уже пять раз его удаляли на 2 минуты, число штрафных минут достигло 10. Доставалось, однако (судя по лицу), и ему.
Словак Мислав Росандич (справа) в четырех матчах заработал 27 минут штрафа, в том числе - 5+20 (матч-штраф, до конца игры) во встрече со Швейцарией
хоккей ЧМ по хоккею

Новости по теме

Чемпионат Мира по хоккею 2021

Россия сыграет с Канадой в четвертьфинале ЧМ

Сборная России разгромила Белоруссию

Сборная России разгромила Белоруссию

Назван состав сборной России на матч с Белоруссией

Россия - Белоруссия. Онлайн

Россия - Белоруссия. Онлайн

Сборная Финляндии обыграла по буллитам Канаду

Сборная России по буллитам победила Швецию

Сборная России по буллитам победила Швецию

Сборная России завоевала путевку в плей-офф

Орлов и Тарасенко вошли в состав сборной России на игру против Швеции

Россия - Швеция. Онлайн

Россия - Швеция. Онлайн

Сборная США вышла в плей-офф, обыграв Германию

Фотогалереи

Самые грубые игроки ЧМ
9

Самые грубые игроки ЧМ

Первые матчи ЧМ-2021 по хоккею
10

Первые матчи ЧМ-2021 по хоккею

Прославленные хоккеисты сборных СССР и России
13

Прославленные хоккеисты сборных СССР и России

Игроки НХЛ в сборной России на ЧМ-2021
10

Игроки НХЛ в сборной России на ЧМ-2021

Новости спорта

Россия сыграет с Канадой в четвертьфинале ЧМ

Сборная России разгромила Белоруссию

Сборная России разгромила Белоруссию

Назван состав сборной России на матч с Белоруссией

Россия - Белоруссия. Онлайн

Россия - Белоруссия. Онлайн

Рублев проиграл в первом круге Roland Garros

Рублев проиграл в первом круге Roland Garros

РФС попросил отменить решение о недопуске российских болельщиков на матч Евро в Дании

Сборная Финляндии обыграла по буллитам Канаду

Кан станет новым главой "Баварии" после многолетней деятельности Румменигге

Кан станет новым главой "Баварии" после многолетней деятельности Румменигге

Наоми Осака снялась с Roland Garros из-за психологических проблем

Сборная России по буллитам победила Швецию

Сборная России по буллитам победила Швецию
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cowoi', p2: 'emwl', puid6: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsScroll');