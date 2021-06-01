Канада вышла в плей-офф после победы Германии над Латвией

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Сборная Германии по хоккею обыграла соперников из Латвии в матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.

Результат встречи - 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) в пользу Германии.

Победу немцам принесли шайбы Джона Петерки (4-я минута) и Марселя Нёбельса (7). Латвия ответила точным броском Родриго Аболса (26).

Германия вышла в плей-офф турнира, заняв третье место в группе B и набрав 12 очков. Канада вышла в следующий раунд с четвертого места (10 очков). Латвия заняла в группе пятое место, имея в активе 9 очков, и не пробилась в плей-офф.