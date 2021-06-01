Сборная России разгромила Белоруссию
Пять из шести шайб россияне провели в первом периоде
Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России нанесли поражение национальной команде Белоруссии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в Риге.
Результат встречи – 6:0 (5:0, 0:0, 1:0) в пользу россиян.
В составе российской команды голы провели Никита Нестеров (1,я 17-я минуты), Эмиль Галимов (5), Максим Шалунов (10), Михаил Григоренко (11), Дмитрий Воронков (53).
"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.
Сборная России, ранее досрочно завоевавшая путевку в плей-офф, набрала 17 очков и финишировала на первом месте в группе А. Белоруссия, до матча с россиянами уже лишившаяся шансов на попадание в четвертьфинал, заняла последнее, восьмое место в группе – 4 балла.
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