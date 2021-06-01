Сборная России разгромила Белоруссию

Пять из шести шайб россияне провели в первом периоде

Сборная России разгромила Белоруссию Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России нанесли поражение национальной команде Белоруссии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в Риге.

Результат встречи – 6:0 (5:0, 0:0, 1:0) в пользу россиян.

В составе российской команды голы провели Никита Нестеров (1,я 17-я минуты), Эмиль Галимов (5), Максим Шалунов (10), Михаил Григоренко (11), Дмитрий Воронков (53).

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

Сборная России, ранее досрочно завоевавшая путевку в плей-офф, набрала 17 очков и финишировала на первом месте в группе А. Белоруссия, до матча с россиянами уже лишившаяся шансов на попадание в четвертьфинал, заняла последнее, восьмое место в группе – 4 балла.

Новость дополняется