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ПМЭФ-2021

Фетисов назвал сборную Канады легким соперником для россиян

Сборная России способна дойти "до Марса, Юпитера и Солнца", считает Фетисов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Фетисов считает, что сборная России победит Канаду в четвертьфинале ЧМ в Риге без проблем.

"Канадцы? Здесь вообще всех можно проходить. Тут даже говорить не стоит. Чего вы так волнуетесь? А что канадцы? Там хоть один известный хоккеист есть? Не стоит даже переживать. С хорошей долей уверенности можно сказать, что все будет нормально", - приводит слова Фетисова "Спорт-Экспресс".

"Если мы этих канадцев не обыграем, зачем мы туда поехали вообще? Российская сборная способна дойти не просто до финала, а до Марса, Юпитера и Солнца", - добавил Фетисов.

Матч 1/4 финала Россия – Канада пройдет в четверг и стартует в 20:15 мск. Россия попала в плей-офф с первого места в группе А, сборная Канады, едва не выбывшая из турнира по итогам группового этапа, - с четвертого места в группе В.

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