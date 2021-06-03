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ПМЭФ-2021

Мишустин выразил надежду на победу России над Канадой

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что надеется на победу российской хоккейной сборной в сегодняшнем матче с Канадой.

"Сегодня у нас Россия - Канада. Я очень надеюсь на то, что мы победим, сделаем все для этого", - сказал Мишустин.

Матч 1/4 финала Россия – Канада пройдет в четверг и стартует в 20:15 мск. Россия попала в плей-офф с первого места в группе А, сборная Канады, едва не выбывшая из турнира по итогам группового этапа, - с четвертого места в группе В.

Чемпионат мира проходит в Риге с 21 мая по 6 июня.

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