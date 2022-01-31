Вице-чемпион ОИ-2018 по скелетону Трегубов пропустит ОИ из-за COVID-19
Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Российские скелетонисты Никита Трегубов и Владислав Семенов не смогут принять участие в зимней Олимпиаде в Пекине из-за положительных тестов на коронавирус, заявила "Интерфаксу" президент Федерации бобслея России Елена Аникина.
"Трегубов и Семенов, к сожалению, пропустят Олимпиаду", - сказала Аникина.
Трегубова заменит Евгений Рукосуев, а Семенова - Даниил Романов.
Трегубов является серебряным призером ОИ-2018 в Пхенчхане.
Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.