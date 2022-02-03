Олимпиада Пекин 2022

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Джеки Чан пронес огонь Игр по Великой Китайской стене

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Голливудский актер Джеки Чан принял участие в эстафете олимпийского огня зимних Игр в Пекине, он пробежал с факелом по Великой китайской стене.

Как сообщает Sina, 68-летний китайский актер стал 30-м участником эстафеты. Джеки Чан сказал, что счастлив и горд быть факелоносцем Олимпийских игр и пожелал, чтобы китайские спортсмены завоевали в рамках ОИ-2022 как можно больше медалей.

Официально Олимпийские игры стартуют 4 февраля и завершатся 20 февраля.

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