Джеки Чан пронес огонь Игр по Великой Китайской стене

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Голливудский актер Джеки Чан принял участие в эстафете олимпийского огня зимних Игр в Пекине, он пробежал с факелом по Великой китайской стене.

Как сообщает Sina, 68-летний китайский актер стал 30-м участником эстафеты. Джеки Чан сказал, что счастлив и горд быть факелоносцем Олимпийских игр и пожелал, чтобы китайские спортсмены завоевали в рамках ОИ-2022 как можно больше медалей.

Официально Олимпийские игры стартуют 4 февраля и завершатся 20 февраля.