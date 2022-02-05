Эксперты назвали фаворитов Олимпиады в лыжах и биатлоне

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Представители Норвегии будут главными претендентами на награды высшего достоинства в лыжных гонках и биатлоне на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине, считают эксперты информационно-аналитического портала "Рейтинг Букмекеров".

В лыжах главным триумфатором, по мнению букмекеров, станет норвежец Йоханнес Клебо.

"Против него в спринте у соперников нет никаких шансов, а вот в остальных программах не все так однозначно. Неплохо выглядят шансы Александра Большунова в спринте – вероятность золотой награды букмекеры оценили в 15%. За медали в лыжах также будут бороться Алексей Терентьев и Наталья Непряева", - говорится в предоставленном "Интерфаксу" отчете.

Эксперт Артем Слицкий отмечает, что россияне должны стать призерами, к примеру, мужской эстафеты.

"Биатлон – еще один вид спорта, за которым пристально следят в России. Несмотря на то, что в биатлоне традиционно доминируют Норвегия, Франция и Швеция, российские спортсмены тоже будут бороться за медали. Например, в мужской эстафете победа России оценена вероятностью 20%. Выше шансы только у Норвегии – 52% и Франции – 25%", - сказал Слицкий.

Олимпиада-2022 официально стартовала 4 февраля. В субботу будут разыграны первые комплекты наград. В частности, в лыжах и биатлоне: в 10:45 мск стартует женский скиатлон, в 12:00 – смешанная биатлонная эстафета.