Канадец Парро стал олимпийским чемпионом по сноуборду в слоупстайле

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Канадский сноубордист Максанс Парро завоевал золото пекинской Олимпиады-2022 в слоупстайле.

В лучшей из трех попыток Парро набрал 90,96 балла.

Второй результат показал китаец Су Имин (88,70). Бронза у еще одного канадца Марка МакМорриса (88,53).

Россиянин Владислав Хадарин занял 15-е место в квалификации и не принимал участие в решающем раунде.

Слоупстайл – одна из дисциплин в сноуборде, где спортсмены соревнуются в скоростном спуске и выполнении акробатических элементов на трамплинах, перилах и различных неровностях трассы.

Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.