Швейцарец Фойц стал победителем горнолыжного скоростного спуска
Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU -Швейцарский горнолыжник Беат Фойц выиграл соревнования в скоростном спуске на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Результат Фойца - 1 минута 42,69 секунд.
Серебро у француза Жоана Кларе (+0,10 секунд). Бронзовым призером соревнований стал австриец Маттиас Майер (+0,16).
Россияне не принимали участие в состязаниях в этой дисциплине.
Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.