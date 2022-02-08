Олимпиада Пекин 2022

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Австрийский горнолыжник Майер стал трехкратным олимпийским чемпионом

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Австриец Маттиас Майер завоевал золото Олимпийских игр-2022 в Пекине, показав лучший результат среди горнолыжников в супергиганте.

Его время – 1 минута 19,94 секунды.

Вторым с отставанием в 0,04 секунды стал американец Райан Кокран, третье – норвежец Александер Омодт Кильде (+0,42).

Россияне участия в этой дисциплине не принимали.

Таким образом, 31-летний Майер стал трехкратным олимпийским чемпионом. На Играх-2014 в Сочи он стал победителем соревнований в скоростном спуске, через четыре года в Пхенчхане – в супергиганте.

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