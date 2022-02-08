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Большунов не выступит в спринте

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Чемпион Олимпиады-2022 в скиатлоне российский лыжник Александр Большунов не примет участие в спринтерских забегах в рамках Игр, сообщает "Чемпионат", ссылаясь на старшего тренера сборной России Юрия Бородавко.

Отмечается, что желание пропустить спринт изъявил сам Большунов, которому, по его словам, тяжело дался скиатлон.

В итоге российскую команду в спринте представят Александр Терентьев, Сергей Устюгов и Артем Мальцев.

Мужской и женский спринты запланированы на вторник.

Хроника 23 января – 08 февраля 2022 годаНаши на Олимпиаде в Пекине
Олимпиада-2022 лыжные гонки Александр Большунов

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