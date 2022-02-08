Большунов не выступит в спринте
Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Чемпион Олимпиады-2022 в скиатлоне российский лыжник Александр Большунов не примет участие в спринтерских забегах в рамках Игр, сообщает "Чемпионат", ссылаясь на старшего тренера сборной России Юрия Бородавко.
Отмечается, что желание пропустить спринт изъявил сам Большунов, которому, по его словам, тяжело дался скиатлон.
В итоге российскую команду в спринте представят Александр Терентьев, Сергей Устюгов и Артем Мальцев.
Мужской и женский спринты запланированы на вторник.