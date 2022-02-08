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Чешская сноубордистка Ледецкая стала трехкратной олимпийской чемпионкой

Она является первой женщиной в истории, выигравшей ОИ в разных видах спорта

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Чешка Эстер Ледецкая выиграла соревнования среди сноубордисток в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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В финальном заезде Ледецкая опередила австрийку Даниэлу Ульбинг, которая стала серебряным призером соревнований.

Третье место заняла словенка Глория Котник, опередившая в заезде за бронзу представительницу Нидерландов Мишель Деккер.

Россиянки Софья Надыршина и Полина Смоленцова не смогли выиграть свои заезды на стадии 1/8 финала.

Ледецкая завоевала третье золото Олимпийских игр в карьере. В 2018 году на Играх в Пхенчхане она победила в такой же дисциплине на сноуборде, а также в горнолыжном супергиганте, став первой женщиной в истории, ставшей чемпионкой в двух разных видах спорта на одной Олимпиаде.

Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.

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