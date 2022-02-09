Олимпиада Пекин 2022

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Федерация пока не стала комментировать перенос награждения фигуристов РФ на ОИ

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Федерация фигурного катания России на коньках пока не комментирует перенос церемонии награждения россиян, которые стали победителями по итогам командного турнира на зимней Олимпиаде в Пекине, заявили "Интерфаксу" в пресс-служба ФФККР.

СпортInside The Games сообщил, что фигуристам из РФ не вручили медали из-за допинг-тестаЧитать подробнее

"Пока без комментариев. Они последуют позже", - сказал собеседник агентства.

Ранее портал Inside The Games сообщил, что причиной переноса церемонии награждения российских фигуристов, выигравших командный турнир на Олимпиаде-2022 в Пекине, связана с тестом на допинг у неназванного спортсмена.

В пресс-службе Олимпийского комитета России также не стали делать заявлений.

На командном турнире россияне набрали 74 очка. Второе место заняла сборная США (65), бронзу заработала Япония (63). Наградить российских спортсменов должны были еще во вторник, однако организаторы Игр церемонию перенесли, не объясняя причин.

В короткой и произвольной программах Россия выступала одним составом: спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную - Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском - Камила Валиева.

Триумф российских фигуристов в Пекине

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На командном турнире Россия выступила в короткой и произвольной программах одним составом: спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском – Камила Валиева.За произвольный прокат Камила Валиева заработала 178,92 балла. Этот результат оказался лучшим среди всех участниц произвольной программы (10 очков в зачет команды)Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в произвольной программе, заработав для сборной России девять балловАнастасия Мишина и Александр Галлямов показали лучший результат в произвольном прокате. Их программу судьи оценили в 145,20 балла. Это добавило в зачет российской команды 10 баллов.Марк Кондратюк показал второй результат в произвольном прокате на командном турнире. Его выступление судьи оценили в 181,65 балла. Благодаря этому результату Кондратюк добавил в копилку российской команды 9 зачетных очков.Камила Валиева показала лучший результат в короткой программе в женском одиночном катании. За свой прокат она получила 90,18 балла и принесла в копилку российской команды 10 очков.Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали второй результат в короткой программе спортивных пар. За свой прокат россияне заработали 82,64 балла, что принесло сборной России 9 очков в командный зачет.В короткой программе среди мужчин Марк Кондратюк занял третье место, получив от судей за своей прокат 95,81 балла (8 очков в зачет команды)Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в ритм-танце на командном турнире. За прокат они заработали 85,05 балла и принесли в зачет команды 9 очков.
На командном турнире Россия выступила в короткой и произвольной программах одним составом: спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском – Камила Валиева.
Олимпиада-2022 фигурное катание

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