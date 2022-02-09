Федерация пока не стала комментировать перенос награждения фигуристов РФ на ОИ

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Федерация фигурного катания России на коньках пока не комментирует перенос церемонии награждения россиян, которые стали победителями по итогам командного турнира на зимней Олимпиаде в Пекине, заявили "Интерфаксу" в пресс-служба ФФККР.

"Пока без комментариев. Они последуют позже", - сказал собеседник агентства.

Ранее портал Inside The Games сообщил, что причиной переноса церемонии награждения российских фигуристов, выигравших командный турнир на Олимпиаде-2022 в Пекине, связана с тестом на допинг у неназванного спортсмена.

В пресс-службе Олимпийского комитета России также не стали делать заявлений.

На командном турнире россияне набрали 74 очка. Второе место заняла сборная США (65), бронзу заработала Япония (63). Наградить российских спортсменов должны были еще во вторник, однако организаторы Игр церемонию перенесли, не объясняя причин.

В короткой и произвольной программах Россия выступала одним составом: спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную - Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском - Камила Валиева.