Inside The Games сообщил, что фигуристам из РФ не вручили медали из-за допинг-теста

Такую информацию обнародовали в Inside The Games

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Причина переноса церемонии награждения российских фигуристов, выигравших командный турнир на Олимпиаде-2022 в Пекине, связана с тестом на допинг, сообщает Inside The Games.

Отмечается, что этот тест не указанным спортсменом был сдан еще до старта Игр.

"Вчера возникла ситуация, которая требует юридических консультаций с МОК", - приводятся слова представителя Международного союза конькобежцев (ISU).

В настоящий момент ведутся консультации между Олимпийским комитетом России и международными антидопинговыми органами.

На командном турнире россияне набрали 74 очка. Второе место заняла сборная США (65), бронзу заработала Япония (63). Наградить российских спортсменов должны были еще во вторник, однако организаторы Игр церемонию перенесли, не объясняя причин.

В короткой и произвольной программах Россия выступала одним составом: спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную - Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском - Камила Валиева.