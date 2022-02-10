Олимпиада Пекин 2022

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Игры в Пекине. 10 февраля. Онлайн

В четверг на зимней Олимпиаде-2022 разыгрывают шесть комплектов наград

Игры в Пекине. 10 февраля. Онлайн
Наталья Непряева
Фото: Zuma/ТАСС

10:44

Непряева уже сдает свои позиции. На отметке 5 км у нее третье время. Отставание от первого места (Йохауг) - 6,2 секунды. Финка Нисканен уступает норвежке 0,6 секунды

10:41

Юлия Ступак - шестая на отметке 5 км

10:37

На старт вышла Наталья Непряева. На отметке 1,8 км у нее лучшее время!

10:36

Васильева - промежуточный лидер на финише. А на отметке 5 км лучшее время у норвежки Терезы Йохауг.  На пятом месте - Татьяна Сорина, на десятом - Лилия Васильева

10:23

Правда, те, кто стартовал после нее, на предыдущих отметках показали время лучше россиянки. Не все, конечно, но все же

10:20

На отметке 5 км у лыжницы Васильевой лучшее время, с опережением преследовательниц примерно на полминуты!

10:17

В керлинге пока проигрываем 2:3

10:05

Евгений Семененко (цитата от ОКР)

Я считаю, что с прокатами я справился. Короткая программа вообще сложилась наилучшим образом для меня, в произвольной программе все-таки думаю, что тоже справился, несмотря на небольшие помарки на первом прыжке мне удалось докатать программу до конца, выполнить все оставшиеся элементы. В целом, очень доволен этим стартом и рад, что именно тут мне представилась возможность показать свой лучший результат в сезоне. Сегодня я в первую очередь настраивался именно на свой прокат, хотел это сделать для себя, «в кайф», в своё удовольствие. Я очень рад, что мне удалось покататься с такими величайшими спортсменами как Юдзуру Ханю, тут нет слабых спортсменов. Олимпийские Игры - высочайшая ступень для каждого спортсмена, рад, что получил такой опыт. Сейчас прежде всего отдохнуть и спину подлатать, а дальше посмотрим! Если честно, тот факт, что я обошёл Ханю в короткой программе, считаю случайностью. Юдзуру, даже откатав с двумя элементами из трех в короткой программе, получает такие огромные баллы - и получает их заслуженно. Он величайший фигурист и для меня гордость кататься здесь с такими легендарными спортсменами.
 

09:51

Мужская сборная России по керлингу проводит второй матч - против Китая. Пока проигрывает 1:2. Вчера проиграла американцам. Ничего, бывает

09:43

Некоторое время назад

09:42

Девятой стартует Лилия Васильева, 42-й - Татьяна Сорина, 52-й - Юлия Ступак, 60-й - Наталья Непряева. Которая ранее завоевала здесь серебро в скиатлоне

09:38

В 10:00 ждет старта женской лыжной гонки - на 10 км, классическим ходом, раздельным стартом

09:36

Сегодня разыгрывают шесть комплектов наград. По секрету скажу, что два из них уже обрели хозяев. В одной из дисциплин приняли участие и спортсмены из России. Дисциплина интересная, популярная - фигурное катание. Вот что из этого вышло

09:35

"Интерфакс" продолжает цикл трансляций (текстовых), приуроченных зимним Олимпийским играм в Пекине!

09:35

Доброе утро, уважаемые любители спорта!

Олимпиада-2022

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