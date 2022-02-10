Игры в Пекине. 10 февраля. Онлайн

10:05

Евгений Семененко (цитата от ОКР)

Я считаю, что с прокатами я справился. Короткая программа вообще сложилась наилучшим образом для меня, в произвольной программе все-таки думаю, что тоже справился, несмотря на небольшие помарки на первом прыжке мне удалось докатать программу до конца, выполнить все оставшиеся элементы. В целом, очень доволен этим стартом и рад, что именно тут мне представилась возможность показать свой лучший результат в сезоне. Сегодня я в первую очередь настраивался именно на свой прокат, хотел это сделать для себя, «в кайф», в своё удовольствие. Я очень рад, что мне удалось покататься с такими величайшими спортсменами как Юдзуру Ханю, тут нет слабых спортсменов. Олимпийские Игры - высочайшая ступень для каждого спортсмена, рад, что получил такой опыт. Сейчас прежде всего отдохнуть и спину подлатать, а дальше посмотрим! Если честно, тот факт, что я обошёл Ханю в короткой программе, считаю случайностью. Юдзуру, даже откатав с двумя элементами из трех в короткой программе, получает такие огромные баллы - и получает их заслуженно. Он величайший фигурист и для меня гордость кататься здесь с такими легендарными спортсменами.

