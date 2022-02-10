Американский фигурист Натан Чен выиграл Олимпиаду-2022

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Американский фигурист Натан Чен стал победителем зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине в мужском одиночном катании.

В сумме оценок за короткую (113,97) и произвольную (218,63) программы он заработал 332,60 балла.

Произвольный прокат у фигуристов прошел в четверг утром по московскому времени.

Второе место занял японец Юма Кагияма, заработавший 310,05 (108,12+201,93) балла. Третьим стал его соотечественник Сема Уно – 293,00 (105,90+187,10).

Лучший результат из россиян показал Евгений Семененко, занявший восьмое место. Он набрал 274,13 (95,76+178,37) балла.

Победитель ОИ-2022 в командном турнире Марк Кондратюк в итоговом протоколе личного турнира разместился на 15-м месте – 248,82 (86,11+162,71). Еще один представитель России, Андрей Мозалев, стал 19-м – 233,33 (77,05+156,28).