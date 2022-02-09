Олимпиада Пекин 2022

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Россия опустилась на восьмое место медального зачета Олимпиады

Россия опустилась на восьмое место медального зачета Олимпиады
Россия опустилась на восьмое место медального зачета Олимпиады
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Копилка команды Олимпийского комитета России на соревнованиях в рамках Игр-2022 в среду пополнилась бронзовой медалью.

СпортРоссийский шорт-трекист Елистратов завоевал бронзу ОИ в забеге на 1500 мРоссийский шорт-трекист Елистратов завоевал бронзу ОИ в забеге на 1500 мЧитать подробнее

Ее обладателем стал шорт-трекист Семен Елистратов в забеге на 1500 м.

Теперь в активе россиян на Олимпиаде в Пекине 11 наград – две золотые, три серебряные и шесть бронзовых. С этими показателями команда занимает восьмое место в медальном зачете.

Возглавляет зачет Германия (5, 3, 0), в тройку лучших входят Норвегия (4, 2, 4) и Швеция (4, 1, 2).

По общему числу наград лидерство удерживает Россия (11), ближайшие преследователи – Норвегия и Австрия (по 10).

В отчетный соревновательный день было разыграно шесть комплектов наград.

Кроме того, мужские российские команды по хоккею и керлингу провели свои первые матчи. Хоккейная команда Олимпийского комитета России в качестве действующего чемпиона ОИ встречалась со Швейцарией и победила ее со счетом 1:0. Российские керлингисты провели встречу со сборной США, которая также является действующим олимпийским чемпионом. Игра завершилась со счетом 6:5 в пользу американцев.

Российские триумфаторы Олимпиад на Играх в Пекине

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Хоккеист Вадим Шипачев выиграл золото Игр-2018 в Пхенчхане. На церемонии открытия Олимпиады в Пекине был знаменосцем российской команды.Вик Уайлд - двукратный олимпийский чемпион по сноуборду, оба золота выиграл на ОИ-2014 в Сочи. Он - американец, гражданство РФ получил, женившись на сноубордистке Алене Заварзиной. В 2021 году они развелись.Хоккеист Михаил Григоренко стал обладателем золота ОИ, выиграв в составе сборной России Олимпиаду-2018.Фигурист Никита Кацалапов стал чемпионом Олимпиады-2014 в командных соревнованиях, выступая в танцевальной паре с Еленой Ильиных. Сейчас его партнершей является Виктория Синицина.Хоккеист Никита Гусев - олимпийский чемпион-2018Семен Елистратов - чемпион сочинской Олимпиады-2014 по шорт-трекуХоккеист Вячеслав Войнов стал олимпийским чемпионом благодаря триумфу сборной России на ОИ-2018Хоккеист Егор Яковлев - чемпион Олимпийских игр-2018Скелетонист Александр Третьяков - триумфатор Олимпиады-2014 в СочиХоккеист Никита Нестеров - олимпийский чемпион-2018Хоккеист Сергей Андронов выиграл золото Олимпиады-2018
Хоккеист Вадим Шипачев выиграл золото Игр-2018 в Пхенчхане. На церемонии открытия Олимпиады в Пекине был знаменосцем российской команды.
Хроника 23 января – 09 февраля 2022 годаНаши на Олимпиаде в Пекине
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