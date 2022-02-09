Россия опустилась на восьмое место медального зачета Олимпиады

Россия опустилась на восьмое место медального зачета Олимпиады Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Копилка команды Олимпийского комитета России на соревнованиях в рамках Игр-2022 в среду пополнилась бронзовой медалью.

Ее обладателем стал шорт-трекист Семен Елистратов в забеге на 1500 м.

Теперь в активе россиян на Олимпиаде в Пекине 11 наград – две золотые, три серебряные и шесть бронзовых. С этими показателями команда занимает восьмое место в медальном зачете.

Возглавляет зачет Германия (5, 3, 0), в тройку лучших входят Норвегия (4, 2, 4) и Швеция (4, 1, 2).

По общему числу наград лидерство удерживает Россия (11), ближайшие преследователи – Норвегия и Австрия (по 10).

В отчетный соревновательный день было разыграно шесть комплектов наград.

Кроме того, мужские российские команды по хоккею и керлингу провели свои первые матчи. Хоккейная команда Олимпийского комитета России в качестве действующего чемпиона ОИ встречалась со Швейцарией и победила ее со счетом 1:0. Российские керлингисты провели встречу со сборной США, которая также является действующим олимпийским чемпионом. Игра завершилась со счетом 6:5 в пользу американцев.