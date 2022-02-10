Олимпиада Пекин 2022

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В Ассоциации юристов назвали случай с фигуристами на ОИ частным, а не системным

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Ассоциация юристов России следит за ситуацией с российскими фигуристами на зимней Олимпиаде в Пекине и готова оказать содействие, сообщили в АЮР "Интерфаксу".

СпортФигуристка Валиева готовится к индивидуальным выступлениям на ОлимпиадеФигуристка Валиева готовится к индивидуальным выступлениям на ОлимпиадеЧитать подробнее

"Следим за ситуацией и ожидаем официального решения Международного олимпийского комитета. Команда юристов Олимпийского комитета России работает над этим частным случаем, не имеющим никакого отношения к выстраиваемой системе борьбы с допингом в России, которая неоднократно на протяжении последнего времени высоко оценивалась ВАДА", - говорится в сообщении.

"При необходимости Ассоциация юристов России готова оказывать содействие в правовой защите российских спортсменов и привлекать к этому лучших юристов-международников с опытом ведения судебных разбирательств в спортивной сфере. Болеем за наших спортсменов, желаем им успехов и как можно больше олимпийских медалей", - отмечается там же.

Российских фигуристов, ранее выигравших командный турнир, должны были наградить золотыми медалями еще во вторник, однако организаторы Игр без объяснения причин перенесли церемонию. Накануне в СМИ появились сообщения о том, что задержка с церемонией награждения российских фигуристов, победивших в командном зачете на Олимпиаде в Пекине, связана, якобы, с проблемами с допингом. При этом упоминалась фигуристка Камила Валиева, в допинг-пробе которой был обнаружен запрещенный препарат.

Триумф российских фигуристов в Пекине

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На командном турнире Россия выступила в короткой и произвольной программах одним составом: спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском – Камила Валиева.За произвольный прокат Камила Валиева заработала 178,92 балла. Этот результат оказался лучшим среди всех участниц произвольной программы (10 очков в зачет команды)Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в произвольной программе, заработав для сборной России девять балловАнастасия Мишина и Александр Галлямов показали лучший результат в произвольном прокате. Их программу судьи оценили в 145,20 балла. Это добавило в зачет российской команды 10 баллов.Марк Кондратюк показал второй результат в произвольном прокате на командном турнире. Его выступление судьи оценили в 181,65 балла. Благодаря этому результату Кондратюк добавил в копилку российской команды 9 зачетных очков.Камила Валиева показала лучший результат в короткой программе в женском одиночном катании. За свой прокат она получила 90,18 балла и принесла в копилку российской команды 10 очков.Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали второй результат в короткой программе спортивных пар. За свой прокат россияне заработали 82,64 балла, что принесло сборной России 9 очков в командный зачет.В короткой программе среди мужчин Марк Кондратюк занял третье место, получив от судей за своей прокат 95,81 балла (8 очков в зачет команды)Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в ритм-танце на командном турнире. За прокат они заработали 85,05 балла и принесли в зачет команды 9 очков.
На командном турнире Россия выступила в короткой и произвольной программах одним составом: спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском – Камила Валиева.
Хроника 23 января – 10 февраля 2022 годаНаши на Олимпиаде в Пекине
фигурное катание Олимпиада

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