В Ассоциации юристов назвали случай с фигуристами на ОИ частным, а не системным

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Ассоциация юристов России следит за ситуацией с российскими фигуристами на зимней Олимпиаде в Пекине и готова оказать содействие, сообщили в АЮР "Интерфаксу".

"Следим за ситуацией и ожидаем официального решения Международного олимпийского комитета. Команда юристов Олимпийского комитета России работает над этим частным случаем, не имеющим никакого отношения к выстраиваемой системе борьбы с допингом в России, которая неоднократно на протяжении последнего времени высоко оценивалась ВАДА", - говорится в сообщении.

"При необходимости Ассоциация юристов России готова оказывать содействие в правовой защите российских спортсменов и привлекать к этому лучших юристов-международников с опытом ведения судебных разбирательств в спортивной сфере. Болеем за наших спортсменов, желаем им успехов и как можно больше олимпийских медалей", - отмечается там же.

Российских фигуристов, ранее выигравших командный турнир, должны были наградить золотыми медалями еще во вторник, однако организаторы Игр без объяснения причин перенесли церемонию. Накануне в СМИ появились сообщения о том, что задержка с церемонией награждения российских фигуристов, победивших в командном зачете на Олимпиаде в Пекине, связана, якобы, с проблемами с допингом. При этом упоминалась фигуристка Камила Валиева, в допинг-пробе которой был обнаружен запрещенный препарат.