ISU обжалует в CAS решение РУСАДА допустить Валиеву на ОИ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Международный союз конькобежцев (ISU) будет в Спортивном арбитраже обжаловать решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) допустить до зимней Олимпиады фигуристка Камилу Валиеву, которая в декабре 2021 года сдала положительный тест на запрещенный препарат.

"Международный союз конькобежцев воспользуется своим правом обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА от 9 февраля об отмене временного отстранения и попросить CAS восстановить временное отстранение (Валиевой)", - говорится в сообщении ISU.

При этом союз принял решение не давать дальнейших комментариев по делу Валиевой.

Ранее в пятницу Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой, которая была у нее взята 25 декабря 2021 года, содержались следы запрещенного вещества. РУСАДА наложило на нее временное отстранение, которое впоследствии было снято и Валиева выступила на Олимпиаде в Пекине.

CAS рассмотрит дело Валиевой до 15 февраля, когда начнется олимпийский турни среди одиночниц.

На командном турнире россияне набрали 74 очка и заняли первое место. Второе место заняла сборная США (65), бронзу заработала Япония (63). Наградить российских спортсменов должны были еще во вторник, однако организаторы Игр церемонию перенесли, не объясняя причин.

В короткой и произвольной программах Россия выступала одним составом: спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную - Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском - Валиева.