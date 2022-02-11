Олимпиада Пекин 2022

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ISU обжалует в CAS решение РУСАДА допустить Валиеву на ОИ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Международный союз конькобежцев (ISU) будет в Спортивном арбитраже обжаловать решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) допустить до зимней Олимпиады фигуристка Камилу Валиеву, которая в декабре 2021 года сдала положительный тест на запрещенный препарат.

"Международный союз конькобежцев воспользуется своим правом обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА от 9 февраля об отмене временного отстранения и попросить CAS восстановить временное отстранение (Валиевой)", - говорится в сообщении ISU.

СпортITA подтвердило положительный допинг-тест фигуристки ВалиевойITA подтвердило положительный допинг-тест фигуристки ВалиевойЧитать подробнее

При этом союз принял решение не давать дальнейших комментариев по делу Валиевой.

Ранее в пятницу Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой, которая была у нее взята 25 декабря 2021 года, содержались следы запрещенного вещества. РУСАДА наложило на нее временное отстранение, которое впоследствии было снято и Валиева выступила на Олимпиаде в Пекине.

CAS рассмотрит дело Валиевой до 15 февраля, когда начнется олимпийский турни среди одиночниц.

На командном турнире россияне набрали 74 очка и заняли первое место. Второе место заняла сборная США (65), бронзу заработала Япония (63). Наградить российских спортсменов должны были еще во вторник, однако организаторы Игр церемонию перенесли, не объясняя причин.

В короткой и произвольной программах Россия выступала одним составом: спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную - Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском - Валиева.

Триумф российских фигуристов в Пекине

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На командном турнире Россия выступила в короткой и произвольной программах одним составом: спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском – Камила Валиева.За произвольный прокат Камила Валиева заработала 178,92 балла. Этот результат оказался лучшим среди всех участниц произвольной программы (10 очков в зачет команды)Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в произвольной программе, заработав для сборной России девять балловАнастасия Мишина и Александр Галлямов показали лучший результат в произвольном прокате. Их программу судьи оценили в 145,20 балла. Это добавило в зачет российской команды 10 баллов.Марк Кондратюк показал второй результат в произвольном прокате на командном турнире. Его выступление судьи оценили в 181,65 балла. Благодаря этому результату Кондратюк добавил в копилку российской команды 9 зачетных очков.Камила Валиева показала лучший результат в короткой программе в женском одиночном катании. За свой прокат она получила 90,18 балла и принесла в копилку российской команды 10 очков.Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали второй результат в короткой программе спортивных пар. За свой прокат россияне заработали 82,64 балла, что принесло сборной России 9 очков в командный зачет.В короткой программе среди мужчин Марк Кондратюк занял третье место, получив от судей за своей прокат 95,81 балла (8 очков в зачет команды)Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в ритм-танце на командном турнире. За прокат они заработали 85,05 балла и принесли в зачет команды 9 очков.
На командном турнире Россия выступила в короткой и произвольной программах одним составом: спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском – Камила Валиева.
фигурное катание Камила Валиева Олимпиада

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