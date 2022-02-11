Российские хоккеисты обеспечили себе выход в четвертьфинал Олимпиады

Российские хоккеисты обеспечили себе выход в четвертьфинал Олимпиады Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Мужская сборная Олимпийского комитета России по хоккею досрочно завоевала путевку в 1/4 финала турнира в рамках зимних Игр-2022 в Пекине.

Это произошло благодаря тому, что сборные Чехии и Швейцарии в своем матче не смогли выявить победителя в основное время и лишились шансов догнать в группе россиян, выигравших два матча.

Ранее российская команда набрала 6 очков, выиграв у Швейцарии (1:0) и Дании (2:0).

По регламенту, в четвертьфинал напрямую выходят победители групп, а также лучшая сборная из тех, кто занял второе место. Остальные команды сыграют в дополнительном раунде плей-офф.

Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами.