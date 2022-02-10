Лыжница Степанова предложила норвежскому журналисту выступить вместо нее

Так она отреагировала на публикацию журналиста, выступившего против участия россиян на ОИ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Российская лыжница Вероника Степанова возмутилась позицией журналиста норвежского издания NRK Яну Петтеру Сальтведту, который в своей публикации выступил против участия Александра Большунова и других российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине.

"Мистер Сальтведт, вы действительно не хотите видеть меня на Олимпиаде, не так ли? Извините, что принимаю это на свой счет, но вы, кажется, хотите лишить меня права участвовать в Играх, потому что каким-то образом пришли к выводу, что это "нечестно"? Несправедливо по отношению к кому, могу я спросить?" - обратилась к автору скандальной публикации спортсменка в инстаграме.

"Возможно, вам следует прийти и бежать вместо меня. Конечно, это очень порадует зрителей NRK. Ой, простите - NRK, кажется, проиграл битву за право показывать Олимпиаду. Вы пытаетесь компенсировать это таким громким голосом?" - спросила она.

Степанова уточнила, что пост написала еще "пару дней назад", но передумала и решила не публиковать

"Но потом я заметила, что г-н Сальтведт просто не сдается - и подумала: почему я молчу, когда кто-то так занят спорами о том, чтобы выгнать мою страну и меня с Олимпиады?" - добавила лыжница.

Ранее Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что не будет давать комментарии представителям норвежских средств массовой информации.

Поводом для этого, по ее словам, стала публикация в норвежском издании NRK. После победы Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде, в NRK появилась публикация о том, что российского лыжника не должно было быть на Играх в Пекине из-за допингового прошлого в сборной страны.