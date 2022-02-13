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Норвежский автор резонансной статьи о лыжниках из РФ отверг факт их неприятия

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Журналист норвежского издания NRK Ян Петтер Салтведт, написавший о том, что российского лыжника Александра Большунова и других россиян не должно было быть на зимней Олимпиаде в Пекине, заявил, что не имеет ничего лично против них.

"У меня не было ничего, кроме похвалы Большунову, Спицову и другим российским спортсменам. Они невиновны. Я критиковал систему, у которой, как мне кажется, не хватило мужества или воли должным образом наказать российский спорт. И статья была направлена в первую очередь против МОК", - приводит слова Салтведта "Матч ТВ".

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Ранее после победы россиянина Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде-2022 норвежское издание NRK опубликовало материал о том, что лыжник из РФ и другие его соотечественники не должны были находиться в Пекине из-за допингового прошлого в стране. В ответ на это президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ.

По словам Салтведта, он "никогда не хотел враждовать с ней".

"Она отреагировала на мою статью, однако я не уверен, что она действительно прочитала ее", - сказал норвежский журналист.

Также он высказался о реакции на его публикацию российской лыжницы Вероники Степановой, раскритиковавшей Салтведта.

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"Я ее очень уважаю и понимаю ее разочарование. Я могу лишь повторить, что моя критика была направлена не на невинных российских спортсменов, которые выступают сейчас, а на систему. Я не против какого-то конкретного спортсмена или какого-либо государства. Я просто поддерживаю чистый и честный спорт, что делает и Степанова, я уверен в этом", - заявил норвежец.

Возвращаясь к Большунову, он назвал его лыжником номер 1 современности.

"Я считаю Большунова не сильным, а сильнейшим лыжником в мире. Клебо - лучший спринтер, но Большунов - лучший лыжник среди мужчин на данный момент. Он является эталоном для всех остальных", - сказал Салтведт.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.

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Хроника 23 января – 13 февраля 2022 годаНаши на Олимпиаде в Пекине
Олимпиада-2022 лыжные гонки Александр Большунов Елена Вяльбе Вероника Степанова

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