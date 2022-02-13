Российский биатлонист Латыпов завоевал бронзу ОИ в гонке преследования

Эдуард Латыпов Фото: Patrick Smith/Getty Images

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Россиянин Эдуард Латыпов стал бронзовым призером зимних Игр-2022 в Пекине, финишировав третьим в биатлонной гонке преследования.

По итогам спринтерской гонки он стартовал 11-м и на четырех огневых рубежах допустил один неточный выстрел. Российский биатлонист отстал от победителя гонки француза Кентена Фийон Майе на 35,3 секунды. Стартовавший вторым представитель Франции в гонке преследования не промахнулся ни разу, а дистанцию преодолел за 39 минут 7,5 секунды.

Второе место занял бронзовый призер спринта норвежец Тарьей Бе, у которого один промах и 28,6 секунды отставания от победителя.

Выигравший спринт норвежец Йоханнес Бе стал пятым, финишировав после Фион Майе через 2 минуты 13,7 секунды. Он промахнулся семь раз.

Остальные российские биатлонисты, принявшие участие в гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 17.Максим Цветков (6 промахов), 27.Александр Логинов (5), 39.Даниил Серохвостов (8).

Таким образом, в копилке команды Олимпийского комитета России, под флагом которого выступают отечественные спортсмены, на ОИ-2022 теперь 15 медалей - четыре золотые, четыре серебряные и семь бронзовых.