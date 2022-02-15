Олимпиада Пекин 2022

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Норвежский лыжник-двоеборец Гробак выиграл ОИ в дисциплине с большим трамплином

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Норвежец Йорген Гробак стал победителем соревнований в лыжном двоеборье (трамплин категории HS-140) на Олимпиаде-2022 в Пекине.

В лыжной гонке на 10 километров он финишировал за 27 минут 13,3 секунд. После прыжков с трамплина Гробак шел на 12-м месте. Для 30-летнего норвежца это третье "золото" ОИ в карьере, всего на его счету пять олимпийских медалей.

Серебро у еще одного норвежца Йенса Луроса Офтебру (+0,4 секунды на финише лыжной гонки). Бронзовую медаль завоевал японец Акито Ватабэ (+0,6).

Лучшим из россиян стал Вячеслав Барков, занявший 41-е место (+5:43). Артем Галунин - 42-й (+6:08), Самир Мастиев - 46-й (+8:54).

Немец Винценц Гайгер, ранее ставший победителем соревнований, включавших прыжки с трамплина HS-106 (от 75 до 99 метров), финишировал на седьмом месте (+31,2).

Лыжное двоеборье состоит из двух этапов - прыжок с трамплина и лыжная гонка, стартовый протокол которой формируется по итогам прыжковой части соревнований.

К трамплинам категории HS-140 относятся сооружения размером от 100 до 130 метров.

Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.

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