Российский биатлонист Латыпов извинился за провальную стрельбу на эстафете

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Российский биатлонист Эдуард Латыпов заявил, что причиной его провальной стрельбы в эстафетной гонке стала неудачная попытка сконцентрироваться и сохранить хладнокровия в условиях ветра.

"Пытался переждать, но непонятно было, сколько продлится этот порыв. Ветер был сильный, все сдувало, самочувствие было не совсем хорошим в плане концентрации, не получилось справиться с порывом. Я пытался переизготовиться, а дальше пошла уже психология. Затем уже оставалось просто терпеть и дорабатывать финишный круг. Мыслей о золоте во время стойки не было. Сбил момент, когда с самого ее начала не пошла стрельба", - приводит слова Латыпова "Матч ТВ".

Латыпов бежал за российскую команду на последнем, четвертом этапе. К заключительному огневому рубежу, стрельбе из положения стоя он подъехал с отрывом от преследователей в минуту. Однако допустил пять промахов и заработал два штрафных круга, в результате финишную черту пересек третьим.

"Я не справился со своей работой, болельщики разочарованы, я тоже, прошу у них прощения, что не получилось. Боролись за золото, но не вышло, хотя все этого хотели, и ребята сделали максимум, но не сложилось на моем этапе. Стрельба стоя - это что-то с чем-то", - отметил Латыпов

В любом случае удалось справиться, сохранить третье место, и для меня это очень важно. Это Олимпиада, и бронза - это все-таки достойный результат. Я рад и счастлив, что в такой борьбе мы смогли завоевать эту награду. Конкуренция очень высокая, а биатлон 2- это вид, где все может перевернуться за один рубеж. Верю, что произошедшее сделает меня сильнее, двигаемся и работаем дальше, верю, что все будет хорошо", - подчеркнул он.

Первое место заняла Норвегия, второе – Франция. Гонка прошла во вторник.