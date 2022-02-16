Игры в Пекине. 16 февраля. Онлайн
Восемь комплектов наград разыграют на Олимпиаде в среду, российские хоккеисты проведут игру 1/4 финала с Данией
Команды уже встречались на групповом этапе, тогда россияне скромно победили со счетом 2:0
5 минута. Прочем, вот только что игрокам сборной Дании таки удалось приблизиться к нашим воротам, которые, как и в предыдущих матчах защищает Иван Федотов
4 минута. Российские хоккеисты включили прессинг в зоне соперника, лишая датчан возможности покинуть ее
Матч Россия - Дания начался!
Кстати, у Хорошилова сегодня День рождения, 38 лет. Поздравляем!
Но понаблюдаем и за мужским слаломом в горнолыжном спорте. Лучший из наших, Александр Хорошилов, пока 10-й
Расписание важнейших событий дня
Состав сборной России на матч с Данией
Состав на 1/4 финала Олимпийских игр в Пекине! Изучайте — и включайте Первый в 9:00 по мск#Beijing2022 pic.twitter.com/aiipLOvWXj— Хоккей России (@russiahockey) February 16, 2022
Я, Владимир Нардин, решил не делать две (хоккейную и общую) трансляции, поэтому получится некий комбинированный репортаж. Приложу все усилия, чтобы это было максимально для вас комфортно
В 12:15 и 12:45 - женский и мужской финалы командного спринта в лыжных гонках
Но в 10:45 уже начнется женская эстафета в биатлоне
В ближайшее время сконцентрируемся на хоккее: в 9:00 начнется матч 1/4 финала хоккейного турнира между сборными России и Дании.
Сегодня будет разыграно восемь комплектов наград!
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию очередного соревновательного дня зимних Игр в Пекине!
Здравствуйте, уважаемые любители спорта!