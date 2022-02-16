Олимпиада Пекин 2022

спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
НовостиНашиРасписаниеМедалиФотоОнлайны Весь спорт Поиск
Поиск
Хоккей с шайбой09:00Мужчины. Россия - Дания 0:0Подробнее
Биатлон10:45Женщины. ФиналПодробнее

Игры в Пекине. 16 февраля. Онлайн

Восемь комплектов наград разыграют на Олимпиаде в среду, российские хоккеисты проведут игру 1/4 финала с Данией

Игры в Пекине. 16 февраля. Онлайн
Игры в Пекине. 16 февраля. Онлайн
Фото: EPA/Vostock-photo

09:07

Команды уже встречались на групповом этапе, тогда россияне скромно победили со счетом 2:0

09:04

5 минута. Прочем, вот только что игрокам сборной Дании таки удалось приблизиться к нашим воротам, которые, как и в предыдущих матчах защищает Иван Федотов

09:03

4 минута. Российские хоккеисты включили прессинг в зоне соперника, лишая датчан возможности покинуть ее

09:01

Матч Россия - Дания начался!

08:53

Кстати, у Хорошилова сегодня День рождения, 38 лет. Поздравляем!

08:51

Но понаблюдаем и за мужским слаломом в горнолыжном спорте. Лучший из наших, Александр Хорошилов, пока 10-й

08:48

Расписание важнейших событий дня

08:44

Состав сборной России на матч с Данией

08:42

Я, Владимир Нардин, решил не делать две (хоккейную и общую) трансляции, поэтому получится некий комбинированный репортаж. Приложу все усилия, чтобы это было максимально для вас комфортно

08:26

В 12:15 и 12:45 - женский и мужской финалы командного спринта в лыжных гонках

08:26

Но в 10:45 уже начнется женская эстафета в биатлоне

08:24

В ближайшее время сконцентрируемся на хоккее: в 9:00 начнется матч 1/4 финала хоккейного турнира между сборными России и Дании. 

08:24

Сегодня будет разыграно восемь комплектов наград!

08:23

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию очередного соревновательного дня зимних Игр в Пекине!

08:22

Здравствуйте, уважаемые любители спорта!

Олимпиада-2022 хоккей биатлон

Новости по теме

Олимпиада Пекин 2022

Сборная Канады по хоккею обыграла Китай

Россия завершила на девятом месте очередной день Олимпиады

Россия завершила на девятом месте очередной день Олимпиады

Валиева выиграла короткую программу фигуристок на Олимпиаде

Валиева выиграла короткую программу фигуристок на Олимпиаде

Российские конькобежцы завоевали серебро ОИ в командной гонке преследования

Российские конькобежцы завоевали серебро ОИ в командной гонке преследования

Российские биатлонисты завоевали бронзу Олимпиады в эстафете

Российские биатлонисты завоевали бронзу Олимпиады в эстафете

Российские хоккеисты сыграют с Данией в четвертьфинале ОИ

Российские хоккеисты сыграют с Данией в четвертьфинале ОИ

Игры в Пекине. 15 февраля. Онлайн

Игры в Пекине. 15 февраля. Онлайн

Россия завершила на восьмом месте медального зачета очередной день ОИ

Россия завершила на восьмом месте медального зачета очередной день ОИ

МОК отменил награждение призеров командного турнира ОИ-2022 по фигурному катанию

МОК отменил награждение призеров командного турнира ОИ-2022 по фигурному катанию

ВАДА разочаровано решением CAS по Валиевой

Фотогалереи

Олимпиада-2022 в Пекине
17

Олимпиада-2022 в Пекине

Триумф российских фигуристов в Пекине
9

Триумф российских фигуристов в Пекине

Российские триумфаторы Олимпиад на Играх в Пекине
11

Российские триумфаторы Олимпиад на Играх в Пекине

Открытие Олимпиады-2022 в Пекине
17

Открытие Олимпиады-2022 в Пекине

Самые титулованные участники зимних Игр в истории
9

Самые титулованные участники зимних Игр в истории

Пекин в преддверии Олимпиады
13

Пекин в преддверии Олимпиады

Новости спорта

Два гола Овечкина помогли "Вашингтону" победить "Нэшвилл"

Результаты одиночного турнира на ОИ в случае медали у Валиевой будут предварительными

ПСЖ обыграл "Реал" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Россия выплатила ВАДА более $1 млн в качестве обязательного взноса за 2022 год

Сборная Канады по хоккею обыграла Китай

Россия завершила на девятом месте очередной день Олимпиады

Россия завершила на девятом месте очередной день Олимпиады

УЕФА будет расследовать инциденты с украинскими болельщиками на матче по футзалу с РФ

Валиева выиграла короткую программу фигуристок на Олимпиаде

Валиева выиграла короткую программу фигуристок на Олимпиаде

Джокович объяснил, что он не против вакцинации, а против принуждения

Джокович объяснил, что он не против вакцинации, а против принуждения

Российские конькобежцы завоевали серебро ОИ в командной гонке преследования

Российские конькобежцы завоевали серебро ОИ в командной гонке преследования
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csesr', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });