Кореянка Чхве Мин Джон стала трехкратной чемпионкой ОИ по шорт-треку

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Шорт-трекистка из Южной Кореи Чхве Мин Джон выиграла золото на дистанции 1500 метров на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Она завершила финальный заезд за 2 минуты 17,789 секунд. Кореянка выиграла третье золото Олимпиад в своей карьере, также на ее счету две серебряных награды ОИ.

Второе место заняла итальянка Арианна Фонтана (2:17,862). Третьей финишировала нидерландка Сюзанна Схюлтинг (2:17,865). Судьба серебряной медали определилась по итогам фотофиниша.

Россиянки Анна Вострикова и Софья Просвирнова выбыли на стадии полуфиналов, Екатерина Ефременкова сошла с дистанции в четвертьфинальном заезде.

Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.