Японская конькобежка Такаги стала чемпионкой ОИ на дистанции 1000 метров

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Японка Михо Такаги выиграла соревнования конькобежек на дистанции 1000 метров на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Она финишировала с результатом 1 минута 13,19 секунд, что стало новым олимпийским рекордом. Предыдущий рекорд был равен 1 минуте 13,56 секундам и был установлен нидерландкой Йорин тер Морс на Играх-2018 в Пхенчхане.

Такаги стала двукратной олимпийской чемпионкой, всего в своей карьере она выиграла семь олимпийских медалей.

Второе место заняла нидерландка Ютта Лердам (+0,64 секунд). Бронза - у представительницы США Бриттани Боу (+1,42).

Лучший из россиянок стала Ангелина Голикова, которая заняла четвертое место (+1,52). Дарья Качанова – девятая (+2,45), знаменосец российской команды на церемонии открытия ОИ-2022 Ольга Фаткулина стала 13-й (+2,68).

Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.