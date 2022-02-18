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Йоханнес Бе стал пятикратным олимпийским чемпионом

Он выиграл масс-старт, россияне от него отстали более чем на две с половиной минуты

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Норвежский биатлонист Йоханнес Бе в пятницу выиграл масс-старт на зимней Олимпиаде в Пекине.

Бе преодолел дистанцию в 15 километров за 38 минут 14,4 секунд, допустив четыре промаха. 28-летний норвежец выиграл пятое олимпийское золото в карьере, в его активе еще две серебряных и одна бронзовая награда ОИ.

Второе место занял швед Мартин Понсилуома (2 промаха; +40,3 секунды), третьим финишировал норвежец Ветле Шостад Кристиансен (3; +1:12).

Лучший результат среди россиян показал Александр Логинов, ставший 15-м (7; +2:51). Эдуард Латыпов - 19-й (7; +3:21), Максим Цветков - 20-й (6; +3:23).

Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.

биатлон

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