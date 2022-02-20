Жамнов заявил, что рассчитывает и дальше работать со сборной России

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов после поражения от Финляндии в финале олимпийского турнира в Пекине заявил, что ближайшее будущее также хочет связать с национальной командой страны.

"Мне было бы интересно дальше работать в сборной России, как будет дальше судьба складываться – посмотрим", - приводит слова Жамнова "Матч ТВ".

Тренер не стал делать трагедии из поражения в финале.

"Жизнь на этом не заканчивается, впереди еще много соревнований, где нужно выходить и доказывать, что мы находимся в элите хоккея", - сказал Жамнов.

"Ничего нового от Финляндии не увидели, они плотно играют на всех участках поля. Просили ребят больше контролировать шайбу и доводить ее до ворот. Пропущенные шайбы - рабочие, сейчас тяжело что-то комментировать, в голове много эмоций", - отметил наставник.

Финал олимпийского турнира завершился со счетом 2:1 в пользу Финляндии, которая впервые выиграла золото ОИ.