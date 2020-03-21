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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05

ЧМ-2020 по хоккею отменен из-за коронавируса

ЧМ-2020 по хоккею отменен из-за коронавируса
Афиша ЧМ-2020 по хоккею в Лозанне
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Совет Международной федерации хоккея принял решение отменить чемпионат мира 2020 года в Швейцарии из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба IIHF.

"Решение было принято в связи с продолжающейся пандемией коронавируса (COVID-19). Учитывая текущие обстоятельства и последующие обсуждения с различными заинтересованными сторонами, Совет ИИХФ решил, что чемпионат мира по хоккею с шайбой 2020 года в Цюрихе и Лозанне не может состояться", - отмечают в федерации.

Кроме того, отложен на неопределенный срок ежегодный конгресс IIHF, который должен был состояться в Цюрихе с 21 по 23 мая.

Сообщается, что Совет IIHF в ближайшие недели обсудит и оценит все последствия принятого решения, а также выберет дату и место проведения конгресса.

В IIHF подчеркивают, что вариант с переносом турнира в другую страну также невозможен. "Очевидно, что нет возможности перенести Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2020 года в другую страну. Потенциальный сценарий переноса чемпионата мира в Швейцарии на другой год - это вопрос, который должен обсуждаться в рамках конгресса, учитывая тот факт, что страны-организаторы чемпионата мира выбраны до 2025 года ", - говорится в сообщении.

Международная федерация хоккея IIHF

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