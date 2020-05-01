Чемпионат мира по хоккею состоится в 2021 году в Минске и Риге

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Швейцария отказалась от проведения Чемпионата мира по хоккею, в 2021 году первенство состоится, как и планировалось, в Минске и Риге, сообщает "Прессбол" со ссылкой на официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF).

"Существовала вероятность, что турнир сдвинут на год вперед в связи с возможным переносом ЧМ-2020 в Швейцарии, отмененного из-за угрозы распространения коронавируса. Однако этого не случится", - говорится в публикации.

Как отметили в IIHF, Швейцарская федерация хоккея отказалась от проведения домашнего турнира в 2021 году и запустила процесс возвращения билетов болельщикам, которые поторопились их приобрести заранее на ЧМ-2020.

"Прессбол" также информирует, что предстоящий ЧМ, скорее всего, пройдет без игроков НХЛ.