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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:28

Чемпионат мира по хоккею состоится в 2021 году в Минске и Риге

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Швейцария отказалась от проведения Чемпионата мира по хоккею, в 2021 году первенство состоится, как и планировалось, в Минске и Риге, сообщает "Прессбол" со ссылкой на официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF).

"Существовала вероятность, что турнир сдвинут на год вперед в связи с возможным переносом ЧМ-2020 в Швейцарии, отмененного из-за угрозы распространения коронавируса. Однако этого не случится", - говорится в публикации.

Как отметили в IIHF, Швейцарская федерация хоккея отказалась от проведения домашнего турнира в 2021 году и запустила процесс возвращения билетов болельщикам, которые поторопились их приобрести заранее на ЧМ-2020.

"Прессбол" также информирует, что предстоящий ЧМ, скорее всего, пройдет без игроков НХЛ.

хоккей Минск Рига

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