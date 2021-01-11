Глава IIHF пожаловался Лукашенко на давление на федерацию

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко пожаловался на давление на федерацию из-за проблем в республике.

"Но у нас четкая позиция: как вы сказали, мы не хотим смешивать спорт и политику. И спорт должен объединять народы, а не разъединять", - сказал Фазель, которого цитирует госагентство БелТА.

."Вы помните, что в 2014-м тоже было давление, но мы приехали и вместе организовали замечательный чемпионат. Ситуация немного изменилась", - добавил глава IIHF.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

Одним из вопросов, который инициирует белорусская оппозиция, является перенос ЧМ по хоккею из Минска. Он должен пройти в Латвии и Белоруссии. Сроки проведения чемпионата сдвинуты на две недели позже привычного срока: 21 мая - 6 июня.

Фазель в декабре заявил, что не исключает, что ЧМ-2021 по хоккею весь пройдет в Белоруссии. Чуть позже стало известно, что решение о месте проведения чемпионата может быть принято в конце января.