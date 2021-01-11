Лукашенко заявил о готовности провести ЧМ по хоккею без Латвии

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Белоруссия сможет провести чемпионат мира по хоккею без Латвии, заявил президент Александр Лукашенко во время встречи с президентом Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазелем в Минске.

"Сумеет Международная федерация хоккея устоять против несправедливого давления - значит, мы проведем чемпионат мира. Если Латвия откажется - мы проведем чемпионат мира в Беларуси, и это будет лучший чемпионат мира в истории", - сказал Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА.

Он заверил, что Белоруссия готова провести чемпионат в любое время, вся спортивная и туристическая инфраструктура для этого уже давно готова.

"Если Международная федерация хоккея не справится с давлением отдельных политических кругов отдельных стран - значит, не будет чемпионата мира в Беларуси. Все зависит сейчас от вас", - добавил Лукашенко.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

Одним из вопросов, который инициирует белорусская оппозиция, является перенос ЧМ по хоккею из Минска. Он должен пройти в Латвии и Белоруссии. Сроки проведения чемпионата сдвинуты на две недели позже привычного срока: 21 мая - 6 июня.

Фазель в декабре заявил, что не исключает, что ЧМ-2021 по хоккею весь пройдет в Белоруссии. Позднее стало известно, что решение о месте проведения чемпионата может быть принято в конце января.