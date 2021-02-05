Чехия станет первым соперником России на ЧМ-2021 по хоккею

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Международная федерация хоккея (ИИХФ) обнародовала расписание игр чемпионата мира, который в конце весны - начале лета пройдет в Латвии.

Как сообщается на сайте организации, сборная России свой первый матч проведет в стартовый игровой день, 21 мая. Ее соперником будет национальная команда Чехии. Обе команды представляют группу А.

22 мая на групповом этапе россияне сыграют с Великобританией, 24 мая – со Словакией, 26 мая – с Данией, 29 мая – со Швейцарией, 31 мая – со Швецией, 1 июня – с Белоруссией.

3 июня пройдут четвертьфиналы, куда выйдут по четыре лучшие команды обеих групп. Полуфиналы запланированы на 5 июня, матч за третье место и финал – на 6 июня.

Изначально ЧМ должен был пройти в Риге и Минске, однако ИИХФ решила отменить белорусскую часть в связи со сложной обстановкой в стране. Таким образом, все матчи пройдут в столице Латвии.