Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:37

Шесть хоккеистов сборной России покинули команду перед ЧМ

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по хоккею решил освободить от участия в подготовке к чемпионату мира-2021 нескольких игроков.

"Вратарь Тимур Билялов, защитники Андрей Сергеев и Никита Лямкин, нападающие Захар Бардаков, Данила Моисеев и Егор Коршков покидают сбор национальной команды в Новогорске", - говорится в сообщении пресс-службы Федерации хоккея России в среду.

"Штаб сборной благодарит игроков за работу, желает им успехов и рассчитывает на хоккеистов в дальнейшем", - подчеркивается в сообщении.

Сборная России приступила к подготовке к ЧМ во второй половине апреля. Изначально на тренировочный сбор были вызваны 42 игрока.

Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

хоккей ЧМ по хоккею

Новости по теме

Новости

"Манчестер Сити" вышел в финал Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" вышел в финал Лиги чемпионов

Моуринью подписал контракт с "Ромой"

Моуринью подписал контракт с "Ромой"

Заявка сборных-участников ЕВРО-2020 увеличена с 23 до 26 футболистов

Заявка сборных-участников ЕВРО-2020 увеличена с 23 до 26 футболистов

"Спартак" победил "Арсенал" и поднялся на второе место в РПЛ

РФС и РПЛ проверят жалобы фанaтов "Локомотива" после игры с "Зенитом"

РФС и РПЛ проверят жалобы фанaтов "Локомотива" после игры с "Зенитом"

"Зенит" досрочно стал семикратным чемпионом России по футболу

"Зенит" досрочно стал семикратным чемпионом России по футболу

"Интер" стал чемпионом Италии после девяти подряд триумфов "Ювентуса"

"Интер" стал чемпионом Италии после девяти подряд триумфов "Ювентуса"

Российский боксер Бивол защитил титул чемпиона WBA

Российский боксер Бивол защитил титул чемпиона WBA

Хоккеист "Авангарда" Толчинский вызван в сборную для подготовки к ЧМ в Риге

Трусова покинула тренерскую группу Плющенко

Трусова покинула тренерскую группу Плющенко
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код