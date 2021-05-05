Шесть хоккеистов сборной России покинули команду перед ЧМ

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по хоккею решил освободить от участия в подготовке к чемпионату мира-2021 нескольких игроков.

"Вратарь Тимур Билялов, защитники Андрей Сергеев и Никита Лямкин, нападающие Захар Бардаков, Данила Моисеев и Егор Коршков покидают сбор национальной команды в Новогорске", - говорится в сообщении пресс-службы Федерации хоккея России в среду.

"Штаб сборной благодарит игроков за работу, желает им успехов и рассчитывает на хоккеистов в дальнейшем", - подчеркивается в сообщении.

Сборная России приступила к подготовке к ЧМ во второй половине апреля. Изначально на тренировочный сбор были вызваны 42 игрока.

Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.