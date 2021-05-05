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Вадим Шипачев не сыграет на ЧМ по хоккею из-за травмы

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Нападающий сборной России по хоккею и московского "Динамо" Вадим Шипачев не сможет выступить на чемпионате мира-2021 в Латвии в связи с травмой, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

"Вадим Шипачев покинул расположение национальной команды из-за повреждения верхней части тела. К сожалению, центрфорвард не успеет восстановиться к чемпионату мира", - говорится в сообщении.

"Штаб сборной желает Вадиму здоровья, скорейшего возвращения в строй и очень рассчитывает на хоккеиста в олимпийском сезоне", - отмечается в сообщении.

34-летний Шипачев является чемпионом, серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира, победителем Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

хоккей ЧМ по хоккею

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