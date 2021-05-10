Вратари "Рейнджерс" Шестеркин и Георгиев не сыграют за сборную России на ЧМ

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Вратари клуба Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин и Александр Георгиев не смогут принять участие на чемпионате мира-2021 в Риге.

"Оба игрока выразили желание принять участие в мировом первенстве, но по решению клуба - рекомендациям врачей "Рейнджерс" - не будут отпущены на ЧМ-2021", - говорится в сообщении пресс-службы Федерации хоккея России.

"Рейнджерс" не смог обеспечить себе место в плей-офф НХЛ, что давало возможность игрокам команды выступить на ЧМ в составе своих национальных сборных.

Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.