Вратари "Рейнджерс" Шестеркин и Георгиев не сыграют за сборную России на ЧМ
Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Вратари клуба Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин и Александр Георгиев не смогут принять участие на чемпионате мира-2021 в Риге.
"Оба игрока выразили желание принять участие в мировом первенстве, но по решению клуба - рекомендациям врачей "Рейнджерс" - не будут отпущены на ЧМ-2021", - говорится в сообщении пресс-службы Федерации хоккея России.
"Рейнджерс" не смог обеспечить себе место в плей-офф НХЛ, что давало возможность игрокам команды выступить на ЧМ в составе своих национальных сборных.
Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.
⚡Вратари Игорь Шестеркин и Александр Георгиев не смогут помочь национальной сборной на чемпионате мира. Оба игрока выразили желание принять участие в мировом первенстве, но по решению клуба — рекомендациям врачей "Рейнджерс" — не будут отпущены на ЧМ-2021— Хоккей России (@russiahockey) May 10, 2021