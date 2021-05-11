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Хоккеист "Чикаго" Задоров сыграет за сборную России на ЧМ-2021

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по хоккею получил разрешение от клуба НХЛ "Чикаго" на участие в составе национальной команды защитника Никиты Задорова на чемпионате мира в Риге.

"Защитник присоединится к национальной команде перед вылетом из Праги в Ригу", - говорится в сообщении пресс-службы Федерации хоккея России (ФХР).

Участие Задорова в чемпионате мира стало возможным благодаря тому, что клуб "Чикаго" лишился возможности попасть в плей-офф Национальной хоккейной лиги, а потому игроки команды будут освобождены для сборных команд.

Чемпионат мира-2021 пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Турниру будет предшествовать заключительный этап Еврохоккейтура, Чешские игры (12-15 мая).

хоккей ЧМ по хоккею

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