Хоккеист "Оттавы" Дадонов не поедет на ЧМ из-за пополнения в семье

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" Евгений Дадонов пропустит чемпионат мира-2021 в Риге.

"В семье нападающего Евгения Дадонова ожидается пополнение, в связи с чем форвард не сможет помочь национальной команде", - говорится в сообщении пресс-службы Федерации хоккея России.

32-летний Дадонов является чемпионом мира, серебряным и трижды бронзовым призером чемпионатов мира, двукратным обладателем в составе петербургского СКА.

В "Оттаве" Дадонов играет с нынешнего сезона, по ходу которого в 54 матчах набрал 20 (13+7 по системе "гол+пас") очков. До "Оттавы" он три сезона провел за "Флориду", цвета которой защищал и с 2009 по 2012 год. Начинал карьеру в челябинском "Тракторе".